Safer ayı ne zaman başlayacak, ayın kaçında? Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Dini günler takvimine göre; Muharrem ayından sonra Safer ayı idrak edilecek. Bu ayda dua ve ibadet edilmeli, çokça istiğfar çekilmeli, kaza namazı kılınmalı ve sadaka verilmelidir. Bu aya az bir zaman kala ise "Safer ayı ne zaman başlayacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)