Sağlıkçılara şükran plaketi takdim edildi

Samsun valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı¸ sağlık emekçileri için düzenlenen şükran programına katılarak plaket takdim etti.

Samsun'da koronavirüs nedeniyle vefat eden 12 sağlık çalışanına bir kez daha rahmet dileyen Vali Dağlı, "İnsan sağlığını korumak için özveriyle nasıl çalıştığınıza, nasıl mücadele verdiğinize hep birlikte şahit olduğumuz bu süreç, doğduğumuz andan hayatımızın sona erdiği ana kadar her zaman yanımızda olan siz değerli sağlık çalışanlarımızın sorumluluklarını ve yükünü artırmakla birlikte, fedakarlıklarınızın ve kıymetinizin çok daha iyi anlaşılmasına da vesile oldu. Bu vesileyle, ülkemizin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüsle mücadelesinde fedakarlıklarıyla çok önemli bir payı bulunan doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları gayretlerden dolayı Samsunlu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Zülkif Dağlı konuşmasının sonunda tüm vatandaşlarımızı, pandeminin başından bu yana kendi hayatlarını riske atmak, çocuklarından ve ailelerinden ayrı kalmak pahasına vatandaşlarımıza hizmet veren sağlık çalışanlarımıza destek olmak için aşı olmaya davet etti.