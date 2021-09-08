Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sağlıkçılara şükran plaketi takdim edildi
Giriş Tarihi: 8.9.2021 23:10

Sağlıkçılara şükran plaketi takdim edildi

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Sağlıkçılara şükran plaketi takdim edildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı protokol üyeleriyle birlikte 'Sağlık Emekçilerine Şükran' programına katılarak, meslekte 30 ve 40. yıllarını tamamlayan hekimlere Onur Plaketi verdi.

Samsun valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı¸ sağlık emekçileri için düzenlenen şükran programına katılarak plaket takdim etti.

Samsun'da koronavirüs nedeniyle vefat eden 12 sağlık çalışanına bir kez daha rahmet dileyen Vali Dağlı, "İnsan sağlığını korumak için özveriyle nasıl çalıştığınıza, nasıl mücadele verdiğinize hep birlikte şahit olduğumuz bu süreç, doğduğumuz andan hayatımızın sona erdiği ana kadar her zaman yanımızda olan siz değerli sağlık çalışanlarımızın sorumluluklarını ve yükünü artırmakla birlikte, fedakarlıklarınızın ve kıymetinizin çok daha iyi anlaşılmasına da vesile oldu. Bu vesileyle, ülkemizin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüsle mücadelesinde fedakarlıklarıyla çok önemli bir payı bulunan doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları gayretlerden dolayı Samsunlu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Zülkif Dağlı konuşmasının sonunda tüm vatandaşlarımızı, pandeminin başından bu yana kendi hayatlarını riske atmak, çocuklarından ve ailelerinden ayrı kalmak pahasına vatandaşlarımıza hizmet veren sağlık çalışanlarımıza destek olmak için aşı olmaya davet etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkçılara şükran plaketi takdim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA