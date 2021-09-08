Sahilde çevre temizliği yapan askerlere teşekkür

10 Ağustos da yağan yoğun yağmur nedeniyle Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinin bazı ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin izleri birlik ve beraberlik içinde silinirken, yaklaşık 1 aydır afet bölgesinde fedakarca çalışan devletin tüm birimleri bölge halkının takdirini topladı. Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül sahilde çevre temizliği yapan komandolara sosyal medya hesabından teşekkür etti.

10 Ağustos günü yağan yoğun yağmur nedeniyle Bartın,Kastamonu ve Sinop illerinin bazı ilçelerinde sel felaketi olurken, mal ve can kaybına neden olmuştu. Sel felaketinin ardından AFAD, Kızılay, Askeri personel ve çeşitli belediyeler ile sivil toplum kuruluşları bölgenin yaralarını sermek için 24 saat çalışmaları vatandaşın takdirini topladı.