Okulu kahreden ölüm! Öğrenciler şoka girdi

ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sırada hareketsiz olarak duran lise öğrencisi Efe Asaf Dur'u müdahale etti. Ancak yapılan tüm kalp masajına rağmen duran kalbi çalıştırılamadı. Lise öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.