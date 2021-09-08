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Giriş Tarihi: 8.9.2021 23:16

Şişli’de şehir eşkıyası boşanma aşamasındaki karısını kaçırdı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de şehir eşkıyası boşanma aşamasındaki karısını kaçırdı

Şişli’de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından taksiye bindirilerek kaçırdı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi 22 yaşındaki Şilan Topal, geçimsizlik sebebiyle 9 ay önce kocası Mithat Topal'a boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken Şilan Topal, Şişli'deki baba evine döndü.


ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİ KAÇIRDI


Dün 20.00 sıralarında Mithat Topal, taksiyle eşinin yaşadığı baba evine geldi. Sokak üzerinde bulunan karısını zorla taksiye bindiren Mithat Topal, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından aile fertleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Mithat Topal'ın yakalanması için çalışma başlattı.


KAÇIRMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI


Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksinin sokağa girdiği görülürken taksiden inen şahısların zorla bir kadını araca bindirdiği ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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Şişli’de şehir eşkıyası boşanma aşamasındaki karısını kaçırdı
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