Sokakta dehşet

Sivas
'ta bir kadın, 8 ay önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, caddede yürüyen Esma O., 8 ay önce boşandığı eski eşi ile karşılaştı. İkili arasında sözlü konuşmanın hemen ardından eski koca kadının üzerine saldırdı. Çevredekilerin bağırışlarına aldırış etmeden peş peşe bıçak darbeleri savurdu. Genç kadın kanlar içinde kaldı. Kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alınan o anlarda çok sayıda vatandaşın yaşananlara tepkisiz kalması dikkat çekti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Esma O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına aldı.