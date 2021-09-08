Son dakika: 17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde flaş! Koltuk altından...

Son dakika haberi: Cemile'nin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel evde çıkan kavgada silahla vuruldu. Genç kızın öleceğini anlayan grup kızı sokağa bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cemile Şenel hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın sır perdesi aralanıyor. Cemile'nin koltuk altından kazayla vurulmuş olabileceği değerlendirildi.
Dün toprağa verilen Cemile hakkında ailesinin daha önceden 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu ve bir süre de cezaevinde yattığı öğrenildi.
Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kızı bir kişi hastaneye bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Cinayet Büro Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. 17 yaşında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik çıkmayan kızın Esenyurt'ta polis kayıp başvurusu yapılan Cemile Şenel olduğu öğrenildi. Şenel'in cenazesi dün toprağa verildi.
SON DAKİKA 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
"KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ"
Edinilen bilgiye göre genç kızın bir süre önce evden ayrıldığı ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı iddia edildi. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü.
CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMIŞ
Öte yandan Gaziosmanpaşa Sarıgöl mezarlığına dün kılınan cenaze namazının ardından defnedilen 17 yaşındaki Cemile Şenel'in bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ailesinin onun hakkında daha önceden de 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.