Son dakika: 17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde flaş! Koltuk altından...

Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kızı bir kişi hastaneye bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Cinayet Büro Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. 17 yaşında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik çıkmayan kızın Esenyurt'ta polis kayıp başvurusu yapılan Cemile Şenel olduğu öğrenildi. Şenel'in cenazesi dün toprağa verildi.