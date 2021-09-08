Son dakika: Rezidansta eşini bıçakla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İddianamede, olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma yaşandığı, İzel Erdeve'nin, eşi Okan tarafından darbedildiği, Okan Erdeve'nin darp eyleminin şüphelinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu vurgulandı. Ayrıca maktulün darp eylemi neticesinde öfkelenen şüphelinin öldürme kastıyla hareket ederek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını mağdurun vücuduna sapladığı, eylem neticesinde maktulün vücudunun göğüs kısmından yaralandığı ve meydana gelen yaralama sonucu Okan Erdeve'nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.