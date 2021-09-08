Söndürme ekibinden büyük başarı! 2 bin hektarı yanmaktan kurtardı!

İzmir'in Bayraklı ilçesi sırtlarında dün öğleden sonra çıkan yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak gönderilen Bergama Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekibi, İzmir Çanakkale yolunda seyir halinde iken Zeytindağ Köyü yakınlarında blok orman içinde duman fark etti. Şiddetli rüzgârın olduğu bölgede 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan yangın ekibi 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.

Ekibin dikkati ve hızlı müdahalesi sonucu sadece 15 metrekarelik bir alan zarar gördü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangının şüphelisi olarak 18 yaşının altında 2 çocuk hakkında ailelerinin nezaretinde işlem başlattı.

2 BİN HEKTAR

Geçtiğimiz haftalarda Muğla ve Antalya'da art arda meydana gelen orman yangınları binlerce hektarlık alanın yanıp kül olmasına neden olurken İzmir'de Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dikkati Bergama'ya bağlı Zeytindağ Köyü'nde binlerce hektarlık orman alanını yanmaktan kurtardı.

İZMİR DÖNÜŞÜ

Olay dün akşamüstü Bergama'ya bağlı Zeytindağ Köyü yakınlarında meydana geldi. Dün öğleden sonra İzmir'in Bayraklı ilçesi sırtlarında çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere takviye olarak gönderilen Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yeni Şakran Orman İşletme Şefliği A80 Numaralı Orman Yangın Arozözü yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte İzmir'den Şakran'a doğru dönüşe geçti.

SADECE 15 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir Çanakkale Karayolu üzerinde seyir halinde iken Zeytindağ Köyü yakınlarında blok orman içinde duman fark eden ekip hemen o bölgeye yöneldi. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yere ulaşan ekip şiddetli rüzgârın olduğu bölgede 2 dakika içinde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında sadece 15 metrekarelik bir alan zarar gördü. Yangın söndürme ekibinin etkin ve hızlı müdahalesi 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangının şüphelisi olarak 18 yaşının altında 2 çocuk hakkında ailelerinin nezaretinde işlem başlattı.

TEBRİK EDİYORUM

İzmir'den dönen söndürme ekibinin dikkati ve etkin müdahalesi sonucu binlerce hektarlık alanın yanmaktan kurtulduğunu belirten Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş; "18 yaşından küçük iki çocuğun dikkatsizlik sonucu çıkardığı yangına İzmir'den dönen ekibimiz anında müdahale etmiş. Onların dikkati sayesinde 2 bin hektarlık orman alanı yanmaktan kurtarıldı. Ekip arkadaşlarımı dikkatlerinden ötürü kutluyorum." Diye konuştu. Dönertaş ayrıca ailelere de "Çocuklarınıza sahip çıkın, dikkatli olun. Ormanda ateş yakmayın." uyarısında bulundu.