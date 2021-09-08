Sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde dün koyun otlattıkları sırada arkadaşıyla sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha Demirler'in cesedi, olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından su yüzeyinde görüldü.

Bölgeye gelen dalgıç polis ekibi, Demirler'in cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından Demirler'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde dün sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması başlatılmış, bir süre sonra Kurt'un cesedine ulaşılmıştı.