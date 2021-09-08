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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:52

Tarladan öğretmenliğe! "Babam tarladaki elemanını kaybetti, Türkiye bir öğretmen kazandı"

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Tarladan öğretmenliğe! Babam tarladaki elemanını kaybetti, Türkiye bir öğretmen kazandı

Çocukluk hayali öğretmenlik için tarlada bir yandan ders çalışıp bir yandan babasına yardım eden Adana Şambayadı Mahallesinde yaşan İsa Kartal, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oldu. Çiçeği burnunda öğretmen, atandığını ise bir yandan tarlada soya fasulyelerini sularken, bir yandan da cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili canlı yayındaki açıklamalarını dinlerken öğrendi. KPSS'de Türkiye 47. Olan Kartal'ın hikayesi herkese örnek olacak cinsten. İsa Kartal'ın şimdiki hedefi ise sevgi dolu, mutlu çocuklar yetiştirmek.

Mesleğine kavuşmanın sevincini SABAH'la paylaşan İsa Kartal şunları anlattı: "Çocukluğumdan beri tarlada babama yardım ederim. Bir yandan da okula giderim. 7 kardeşiz. En büyük hayalim öğretmen olmaktı. Ben çocukları da tarlaya benzetiyordum. Tarlaya ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Çocukların da düşünce yapılarını iyi bir şekilde şekillendirmek, onları yetiştirmek istedim hep.

Hayatım hep mücadele ile geçti. Hayatın güzel yanlarını da gördüm ama genel olarak hep mücadele ettim. Tarlada babamla çalışmama rağmen ortaokulu birincilikle bitirdim, liseden dereceyle mezun oldum. Üniversiteyi de fakülte ve bölüm birincisi olarak tamamladım. Ben şuna inanıyorum; hayatta bir çocuğun başına gelebilecek en güzel şeylerden biri onu gerçekten anlayan, onun hayatına dokunabilen bir öğretmene rastlamak olacaktı. Çok şükür ben bu öğrencilerden biriydim. Benim de çok değerli öğretmenlerim oldu. Ben de öğrencilerim için böyle bir öğretmen olmak istiyorum."

ÇEVREMDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN TEK KİŞİ BENİM

İsa Kartal şöyle devam etti: "Ailemde/çevremde üniversite mezunu olan tek kişi benim. Bizim köydeki insanlar evimize gelip beni tebrik ediyor. En az ailem kadar sevinçliler. Onlara da umut oldu benim başarım. Mahallenin havası değişti. Şu an ailesiyle tarlada çalışan gençler beni örnek alıyo. Okumak için heveslendiler. Bu beni çok gururlandırıyor."

Twitter'da 60 bine yakın beğeni alan paylaşımıyla da ilgili konuşan İsa Kartal, "Sosyal medyada Türkiye'den gittiklerini (beyin göçü) belirten insanlar fotoğraf paylaşıyordu, böyle bir akım vardı.

Ben o akımı desteklemiyorum. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Ben bugüne kadar tarlada çalışarak ülkeme hizmet ettim. Bundan sonraki yaşantımda da öğretmenlik mesleğini icra ederek vatanıma fayda sağlamak istiyorum.

İlber Ortaylı bir konuşmasında "Gençlere sesleniyorum, ülkenizi terk etmeyin. Bu ülkenin kalkınması gelişmesi için bir şeyler yapalım" diyordu. Ben bundan çok etkilenmiştim. Hayatımda çok önemli yeri oldu. Bu arada yaz tatillerinde yine babama yardım edeceğim." dedi.

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Tarladan öğretmenliğe! "Babam tarladaki elemanını kaybetti, Türkiye bir öğretmen kazandı"
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