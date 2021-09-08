Valinin makam aracı gaziye gelin arabası

Malatya
Valisi Aydın Baruş
, 11 yıl önce Hakkâri'nin Gediktepe mevkiinde EYP'nin patlaması sonucu gözlerini kaybeden ve gazi olan Yalçın Yedek ile Güneş Urfalı çiftine, makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Düğün konvoyuna polis ve jandarma ekipleri de eşlik etti. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile çiftin nikâh şahitliğini de yapan Vali Baruş, evlilik cüzdanını geline verirken, "Yalçın kardeşimiz, vatan için en değerli varlığı; vücudunu ortaya koymuş çok büyük bir kahraman. Öyle bir kahramanın evliliğine şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi. SABAH'a konuşan Yalçın Yedek ise "Devletimiz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. En mutlu günümüzde de benim ve eşimin yanında oldu. Ben devletin sıcaklığını göremesem de hissediyorum. Sayın valimizin makamını bize tahsis etmesi gazilere vermiş olduğu önemi gösteriyor. Mutluluğuma bir mutluk daha yaşadım" ifadelerini kullandı.