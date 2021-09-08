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Giriş Tarihi: 8.9.2021 18:44

Van'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Van’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İlçeye bağlı Karakoç Mahallesi yakınlarında, Devran Atalay yönetimindeki 65 NV 259 plakalı Ford Transit minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
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