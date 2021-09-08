Yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Karabük'ün Kartaltepe mahallesinde meydana gelen olayda, yaslandıkları balkonun duvarı yıkılınca yaklaşık 6 metre aşağı düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Olay gece geç saatlerde Kartaltepe mahallesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında oturan 41 yaşındaki Mustafa A. İle 17 yaşındaki Olcay A.Y. yaslandıkları balkonun duvarı aniden yıkılınca, yaklaşık 6 metreden zemine düştüler. Gürültü üzerine dışarıya çıkan komşuları 2 kişinin yerde yattığını görünce hemen 112 Sağlık ekiplerini aradılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Şahısların hayati tehlikeleri bulunmuyor. 2 şahsın da alkollü olduğu bildirildi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.