Yerel Medya Buluşmaları Kayseri’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de yerel medya buluşması programı düzenlendi. İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Kayseri'de yerel medya temsilcilerine 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı ile Medya Derneği işbirliğinde düzenlenen yerel medya buluşmaları programı Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni ve Turkuvaz Kitap Genel Müdürü İbrahim Altay, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu ve Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık ve dijital medya konusunda gazetecilere sunum yaptı.

"İNTERNET GAZETEYİ TELEVİZYON RADYOYU BİTİRMEDİ"

Programın moderatörlüğünü yapan Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş,önceleri internet çıkınca gazeteciliğin biteceğini, televizyon çıkınca ise radyonun biteceğin söylendiğini ancak bunların gerçekleşmediğini belirterek; "Şuanda dijital medya ile birlikte yazılı basının biteceği önünde değerlendirmeler oluyor. Lakin internet çıktığında da gazeteciliğin biteceği söylenmişti, televizyon çıkınca radyolar bitecek denmişti. Ama insanımız radyosuna da gazetesine de sahip çıktı. İnternetle birlikte e-kitap çıkınca kitap devri kapandı denmişti, ama daha sonra insanlar yeniden basılı kitaba döndü. Şuanda dijital medya hem hız hem de etkileşim saçısından büyük avantajları olan bir mecra. Önemli olan yazılı ve dijital medyanın birbirine entegre çalışması" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'UN BAŞARISIZ OLMASINDA EN BÜYÜK ETMEN ÖZGÜR MEDYA"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise dijitalleşmenin ilerlediği son dönemlerde en ufak bir dokunuşla birçok şeyin değişebileceğini belirterek;"Bilgi güçtür. Doğru bilgi ise büyük bir güçtür. Şuan Türkiye medya alanında yeni nesil medya ile bilgiye ulaşma anlamında geniş bir alana sahip. Türkiye'de medya özgür olsaydı 1960 darbesi olmazdı. Adnan Menderes ve bakanlar şehit edilmezdi. 1971 muhtırası olmazdı, 80 darbesi gerçekleşmezdi. 28 Şubat darbesi olmazdı. O dönemde medya güçlü olmadığı için medya temsilcileri darbe heveslilere tepki gösteremediği için Türkiye'de darbeler gerçekleşti. Günümüze geldiğimizde ise 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Merkez medya ve karşı düşünceye sahip medyanın darbe girişimine karşı çıkması darbenin başarısız olmasında en büyüt etmendi. 1960, 80 ve 28 Şubat'ta ise medya darbecilerin isteklerini yerine getirip seçilmiş hükümetlerin bir bakıma ayrılmasına zemin hazırladı" diye konuştu.

YENİ NESİL MEDYA İLE GELENEKSEL MEDYA ARASINDA UÇURUM OLUŞTU

Pandemi süreciyle birlikte medyada ciddi anlamda sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran; "Yeni nesil medya ile bilgiye jet hızıyla ulaşılması nedeniyle yeni nesil medya ve geleneksel medya arasında büyük bir uçurum oluştu. Türkiye de gazetecilik sektörü artık bilgiyi ve içerik üretecek kişileri öne çıkartacak bir duruma geldi. Aslında bu yerel medya için büyük bir kazanç. Merkez medyanın o güçlü binaları, güçlü kadroları karşısında yeni nesil medya internetle dijitalle bilgileri ulaştırma noktasında ciddi anlamda kendisini eşitlemiş duruma gelebilir" dedi.

Katılımcıların konuşmalarını ardından Kayseri yerel medya temsilcileri, yereldeki sorunlarını ve taleplerini katılımcılara iletti.