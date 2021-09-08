Yusuf Tümenci karanfillerle uğurlandı

İzmir'in Menemen ilçesinde dün iş kazası sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işlerinde görevli Yusuf Tümenci (39) için belediye önünde tören düzenlendi.

Törene, Tümenci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye bürokratları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.





PEHLİVAN: ADINI YAŞATACAĞIZ

Törende konuşan Başkan Vekili Pehlivan, "Belediyemizin emekçisi Yusuf Tümenci kardeşimizi, vazifesi başında elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef acımız çok büyük. Çalışma arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen, vazifesini en iyi şekilde yapmak için her türlü çaba ve gayreti gösteren Yusuf kardeşimize Yüce Rabbimden rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin. Bu acının tarifi yok. Yusuf kardeşimizin ailesi, yavruları bizlere emanet... Acılarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki süreçte ismini de yaşatmak için girişimlerimizi başlatacağız. Biz bir aileyiz ve bugün bizim yas günümüz. Yasımız dolayısıyla planlamış olduğumuz 9 Eylül İzmir ve Menemenimizin kurtuluş etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yüce Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.



Başkan Pehlivan ve beraberindekiler, merhum Yusuf Tümenci'nin tabutunun üzerine karanfil bıraktı. Tümenci'nin naaşı, Belediye önünde gerçekleştirilen törenden sonra omuzlara alınarakcenaze namazının kılınacağı Mahkeme Camii'ne taşındı. Burada kılınan cenaze namazına da Kaymakam Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları, mesai arkadaşları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tümenci'nin naaşı Menemen Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.