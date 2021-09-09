atv
'de yayınlanan Müge Anlı
ile Tatlı Sert programı, 27 yıldır birbirlerine hasret yaşayan bir anne ile kızını buluşturdu. İki çocuğuyla birlikte Osmaniye
'de yaşayan Melike Oyunlu
(27), hiç görmediği, adını bile sonradan öğrendiği annesi Kader Çoktuğ
'u bulmak için program yetkilileri ile irtibata geçti. İzleyiciler Melike Oyunlu'nun hikâyesi karşısında ekrana kilitlendi. Programa telefonla bağlanan bir kişi, Melike'nin annesi Kader Çoktuğ'un ikinci evliliğini yaptığını ve iki çocuğu daha olduğunu anlattı.
Gelen ikinci telefonda ise Kader Çoktuğ'un Ankara Kadın Sığınma Evi
'nden arkadaşı vardı. Kader Çoktuğ'un da Melike'yi aradığını söyledi. Ve 27 yıllık hasrete Müge Anlı son verdi. Anlı, Oyunlu'nun annesini birkaç gün içinde buldu. Canlı yayında gözyaşları sel oldu. Canlı yayında 27 yıldır ilk kez annesini gören Melike ve annesi Kader Çoktuğ birbirlerine sımsıkı sarıldı. Melike annesine, "Ağlama ben seni çok aradım, ararken çok ağladım bugün ağlamayacağım" dedi. Kader Çoktuğ gözyaşları içinde Müge Anlı'ya, "Allah sizden razı olsun. Bugünü Rabbim sizin vesilenizle nasip etti. Nice kavuşanlara imza atmanızı Allah nasip etsin. Size çok teşekkür ederim" diyerek duygularını ifade etti.