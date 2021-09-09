27 yıllık hasrete Müge Anlı son verdi

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 yıldır birbirlerine hasret yaşayan bir anne ile kızını buluşturdu. İki çocuğuyla birlikte Osmaniye'de yaşayan Melike Oyunlu (27), hiç görmediği, adını bile sonradan öğrendiği annesi Kader Çoktuğ'u bulmak için program yetkilileri ile irtibata geçti. İzleyiciler Melike Oyunlu'nun hikâyesi karşısında ekrana kilitlendi.