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Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:53 Son Güncelleme: 9.9.2021 19:55

3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü

DHA
3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü

Düzce'de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Düzce D-100 Karayolu Olimpiyat mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZADAN 3 SAAT ÖNCE NİKAH KIYMIŞLAR

Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü
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