3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.