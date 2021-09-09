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Giriş Tarihi: 9.9.2021

9 bin yıllık Yumuktepe Açık Hava Müzesi olacak

BEKİR COŞKUN
9 bin yıllık Yumuktepe Açık Hava Müzesi olacak
MERSİN'DE geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılar ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığının müjdesini verdi. MÖ 7 binli yıllarda Neolitik Çağ'da yerleşim yeri olan Yumuktepe Höyüğü'nde, 2.5 aylık hummalı çalışma başladı. İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında başlayan kazılar, 30 Ekim'e kadar devam edecek.
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9 bin yıllık Yumuktepe Açık Hava Müzesi olacak
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