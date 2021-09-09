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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Acı ölüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Acı ölüm
Antalya'da lise öğrencisi Efe Asaf Dur meslek dersinde sırada otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Okulu şoke eden olay Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur sabah saat 10.30 sularında ikinci derse girdiği anda fenalaştı. Sağlık ekipleri sırada hareketsiz olarak duran Efe Asaf Dur'a müdahale etti. Ancak yapılan tüm kalp masajına rağmen duran kalp çalıştırılamadı. Efe Asaf'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğullarının cansız bedenini alan baba Bülent ve anne Ebru Dur, gözyaşlarına boğuldu. Liseli Efe Asaf'ın cenazesi yakınları tarafından alındı. Kepez ilçesi Mazı Dağı Mezarlığı'nda toprağa verilen Asaf'ın hiçbir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Doktorlar ise bu durumun yüz milyonda bir yaşanabile- ceğini söyledi.
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Acı ölüm
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