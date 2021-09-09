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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
Siirt'ten İstanbul'a giden Serhat Yıldız'ın (22) kullandığı otomobil, Aksaray'ın Kümbet köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Anne Arife Yıldız (48) ile oğlu Yakup Yıldız (18) öldü. Sürücü ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12) ise yaralandı. İstanbul Zeytinburnu'nda, D-100 Karayolunun Cevizlibağ mevkiinde kontrolden çıkan motosiklet, metrobüs bariyerlerine çarptı. 500 metre sürüklenen motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akıl ve Dönmez'in öldüğünü belirledi. İki gençten geriye kaskları ve ayakkabıları kaldı. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir, Keçiören ilçesinde ise Yusuf K. trafik kazalasında öldü. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde TIR'ın çarptığı minibüsteki 18 mevsimlik işçi yaralandı
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Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
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