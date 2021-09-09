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Giriş Tarihi: 9.9.2021 18:05 Son Güncelleme: 9.9.2021 18:07

Antalya Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

İHA
Antalya Kaş’ta çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılırken, alevler çevredeki sera ve yerleşim yerlerini de tehdit etti.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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