Antalya Kaş’ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılırken, alevler çevredeki sera ve yerleşim yerlerini de tehdit etti.
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarın üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.