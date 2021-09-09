Ataşehir’de köpeği sopayla dövmüştü... İşte şüpheli hakkında istenilen ceza

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürürken gözaltına alınan Kılıç, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheli adam, adli makamlarca köpeğin 1 yıl boyunca rehabilitasyon masraflarını karşılamak ve bir hayvan barınağına 100 kg mama yardımında bulunmak şartlarıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KÖPEĞİ DÖVEN ŞÜPHELİ YARGILANACAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede veteriner hekim tarafından verilen epikriz raporunda, söz konusu köpekte sol frontol parçalı kemik kırığı bulunduğunun belirtilirken şüpheli Hasan Kılıç'ın üzerine atılı adli soruşturma konusu yapılan eylemi işlediğine yönelik hakkında kamu davası açmaya yeterli makul şüphenin bulunduğu açıklandı.

KÖPEĞİN KENDİSİNE SALDIRDIĞINI SAVUNDU

Şüpheli Kılıç'ın ifadesine de yer verilen iddianamede Kılıç'ın söz konusu köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğun köpeğin ağzında olduğu sırada müdahale etmek istediğini ve köpeğin bu sırada kendisine saldırmaya çalışması üzerine köpeğe sopayla vurduğunu beyan ettiği hatırlatıldı. Şüphelinin suç işlemek amacıyla hareket etmediğini söylediği de kaydedildi.

'KÖPEĞİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜK'

Şüpheli Hasan Kılıç'ı ihbar eden vatandaşların ifadelerine yer verilen iddianamede, şüpheliyi ihbar edenler Belma U. ve Miray Y., sokakta düzenli olarak besledikleri köpeğin Hasan Kılıç isimli şahıs tarafından dövüldüğünü öğrendiklerini ve yapılan araştırmalar sonucu köpeğin kanlar içinde olduğunu görüp yaralı köpeği veterinere götürdüklerini söyledikleri anlatıldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Düzenlenen iddianamede şüpheli Hasan Kılıç'ın 'Evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan, 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.