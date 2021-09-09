Atık sular, tarlalara can suyu olacak

Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de yeniden değerlendirmeye uygun atık su oranının yüzde 47 olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Atık suların sadece yüzde 2.5'lik bir kısmını yeniden kullanıyoruz. 2 milyar metreküp suyun tarımsal sulamada kullanılarak, 336 bin hektar alanın sulanması, 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada kullanılarak 15 bin hektar alanın sulanması, 378 milyon metreküp suyu sanayide, 863 milyon metreküp suyun çevresel kullanımda ve 57 milyon metreküp suyu yeraltı suyu kaynaklarının beslenmesinde kullanabiliriz" dedi.