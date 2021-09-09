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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:19

ATM'lerin ekran camlarını kırdı! Nedeni şoke etti

EMİR SOMER EMİR SOMER
ATM’lerin ekran camlarını kırdı! Nedeni şoke etti

İstanbul’da banka ATMlerine camlarını kırarak zarar veren bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir ay önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı ortaya çıktı.

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'nde üç noktada bulunan banka ATMlerine zarar veren şüphelinin kimliğini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Şüphelinin sert bir cisim ile ATMlerin ekranlarını kırdığı saptandı. Şüpheli M.Ş., Pendik İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin son olayda elinde bulundurduğu silah da üzerinde ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalarda; iddialara göre şüphelinin yaklaşık bir ay önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı ortaya çıktı.

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ATM'lerin ekran camlarını kırdı! Nedeni şoke etti
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