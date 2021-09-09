ATM’lerin ekran camlarını kırdı! Nedeni şoke etti

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'nde üç noktada bulunan banka ATMlerine zarar veren şüphelinin kimliğini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Şüphelinin sert bir cisim ile ATMlerin ekranlarını kırdığı saptandı. Şüpheli M.Ş., Pendik İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin son olayda elinde bulundurduğu silah da üzerinde ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalarda; iddialara göre şüphelinin yaklaşık bir ay önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı ortaya çıktı.