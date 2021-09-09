Bacanağını öldüren zanlıya müebbet hapis!

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi üzerinde tartışmaya girdiği bacanağı Süleyman Özdemir'i pompalı tüfekle öldüren ve artından tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 çocuk babası son kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan katil zanlısı Fatih Erbaş, insan öldürecek bir kişi değilim diyerek Mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasında özetle şunları söyledi;

"Ölen akrabamla 17 yıldır husumetliydik. Süleyman benim bacanağım olurdu. İç güveysi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana çekmediğim şeyleri yaşıttılar. Bir insanı öldürecek birisi değilim. Olay günü bacanağım ve diğer akrabalar evime sopa demirlerle gelip bana saldırmak istediler. Bende kendimi savundum ve pompalı tüfekle ateş ettim. Kesinlikle kastım yoktu. Eşim ise sürekli olarak 17 yaşındaki oğlumu istemiyor ve evden kovuyordu. Bu olaydan öncede oğlumu evden kovdu. Bunları hep içime attım. Cezaevindeyken, ziyaretime gelen kızlarım, 'Baba ne zaman eve geleceksin' diyerek soruyor" dedi.

EN AĞIR CEZAYI VERİN

Duruşmaya müşteki olarak katılan maktul Süleyman Özdemir'in eşi Hatice Özdemir, söz isteyerek; "Bu adam beni eşimden ayırdı. Benim canımı aldı. Onun ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" açıklamasında bulundu.

ÇIPLAK AYAKLA OLAY YERİNDEN KAÇTIM

Bacanağını vurduktan sonra olay yerinden çıplak ayakla kaçtığını da belirten Fatih Erbaş; "Kavga öncesi kayınvalidem, evden kaçmamam için ayakkabılarımı saklamış ve kapıyı kilitlemiş. Kavga çıkmadın birkaç dakika sonra kapıyı açtı ve olaylar yaşandı. Siz mahkeme heyetinden ve aileden özür diliyorum. Çıplak ayakla olay yerinden kaçmıştım, karakola gittiğimde, polis memurları ayağıma terlik giydirdiler. Eşim ise hep sinirli birisiydi. 4 çocuğuna bakamadığı için böyleydi. Çok pişmanım hakim bey" diye konuştu.

Bolu 1. Ağır Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan 4 çocuk babası Fatih Erbaş'a kasten adam öldürmek suçundan, hiçbir indirime gitmedin, müebbet hapis cezası verdi.