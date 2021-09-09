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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:04

Başakşehir'de yürekler ağza geldi! Küçük çocuk pencerenin pervazına oturdu

DHA
Başakşehir’de yürekler ağza geldi! Küçük çocuk pencerenin pervazına oturdu

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Korkutan bu görüntüler, Kayaşehir'de kaydedildi. Çok katlı binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti.

Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı. Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

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Başakşehir'de yürekler ağza geldi! Küçük çocuk pencerenin pervazına oturdu
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