Başkan Ekinci, Türkiye derecesi yapan öğrencileri kabul etti

Başkan Ekinci, Viranşehir Belediyesi Spor kompleksinde belediye bünyesinde açılan kurslarla sağ sol bilek güreşi ve Kickboksda Türkiye genelinde dereceye giren öğrencileri ziyaret edip, tebrik etti.



Öğrencileri ve hocaları başarılarından ötürü tek tek kutlayan Başkan Ekinci, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Belediye bünyesinde açılan kurslarla çok sayıda öğrencinin üniversite ve spor liselerine yerleştiğini anımsatan Başkan Ekinci, "Sağ sol bilek güreşi ve Kickboksda Türkiye derecesi yapan, üniversite ve spor liselerine yerleşen tüm öğrencilerimizi, hocalarımızı ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizindir. Ülkemizin geleceği için böyle genç beyinlere sahip çıkmalıyız. Üniversite hayatlarında da biz her zaman yanlarındayız, destek için hazırız. Başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diliyorum" dedi.



Ziyaretin sonunda Başkan Salih Ekinci, Türkiye derecesi yapan öğrencilerle bilek güreşi yaptı. Öğrenci ve hocalar da ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ekinci'ye teşekkür ettiler.