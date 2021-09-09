Berat İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Berat Ne Demek?

Berat ismi ülkemizde erkek çocukları için sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Sık tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu ismin dinen bir anlamı olmasıdır. Berat ismi Arapça kökenli bir isimdir ve bu ismin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre "resmi belge, imtiyaz belgesi" şeklindedir.

BERAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Berat ismi erkek çocukları için anne ve baba adaylarının tercih ettiği isimlerden bir tanesidir. Berat isminin anlamı da anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Berat isminin anlamı karşımıza "resmi belge, imtiyaz belgesi" olarak çıkmaktadır. Bu kelime özellikle Osmanlı'da devlet işlerinde sıkça kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelime isim olarak kullanıldıktan sonra anlamı "onurlandırılmış kişi" olarak kalıp haline gelmiştir. Bu kelime aynı zamanda dini bir anlama da sahip olan bir kelime dini anlam olarak da "kurtuluş" anlamına gelmekte.

BERAT İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Dini anlamı da bulunan Berat isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. İslam dininde Berat Kandili olmasından dolayı bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer aldığı düşünülse de yapılan araştırmalar sonucu Berat ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isim olmadığı tespit edilmiştir. Berat ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmese de bu ismin bebeklere konulması huşunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bu nedenle anne ve baba adayları bu ismi bebekleri için tercih etmektedir.

BERAT İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Berat ismi hem dini anlam bulunduruyor olması hem de anlamının güzel olması nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatlerini çeken isimler arasında yer almaktadır. Berat ismi kökeni de anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Berat isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkar.

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin birden çok anlamı bulunmaktadır. Bu ismin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir: "resmi belge, imtiyaz belgesi"