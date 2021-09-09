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Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:27 Son Güncelleme: 9.9.2021 19:48

Son dakika haberi | Şilan Topal'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Taksi ile evinin önünden kaçırılmıştı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi | Şilan Topal’ın nerede olduğu ortaya çıktı! Taksi ile evinin önünden kaçırılmıştı...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksi ile evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal ve onu kaçıran kocası Mithat Topal Gaziosmanpaşa’da bir adreste bulundu. İkili İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülecek

Son dakika haberi... Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmıştı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına gelmişti.

Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirmişti. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis kaçırılan Şilan Topal ve Mithat Topal'ı Gaziosmanpaşa'da bir adreste buldu. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkili işlemleri tamamlanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getireceği öğrenildi.

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Son dakika haberi | Şilan Topal'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Taksi ile evinin önünden kaçırılmıştı...
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