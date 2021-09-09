Son dakika haberi | Şilan Topal’ın nerede olduğu ortaya çıktı! Taksi ile evinin önünden kaçırılmıştı...

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis kaçırılan Şilan Topal ve Mithat Topal'ı Gaziosmanpaşa'da bir adreste buldu. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkili işlemleri tamamlanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getireceği öğrenildi.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçırmıştı! Şüpheli yakalandı