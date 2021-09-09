Cuma namazı saatleri 10 Eylül 2021: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile Ankara, İzmir ve İstanbul namaz saatleri

İslam aleminin büyük huzura ulaştığı Cuma gününün gelmesiyle Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kendi yaşadıkları illerde namaz saati sorgulaması yapanların sayısı öğlen saatlerine doğru artacak. Müslüman erkeklere farz kılınan cuma namazı öğle ezanının okunmasının ardından eda ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile Ankara, İzmir ve İstanbul namaz saatleri 10 Eylül 2021
Diyanet takvimine göre namaz saatleri şu şekilde:
İSTANBUL: 13:06
İZMİR:13:14
ANKARA:12:51
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Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.