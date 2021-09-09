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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Dağcının cesedi zirvede oturur halde bulundu

Dağcının cesedi zirvede oturur halde bulundu
ABD'li dağcı Daniel Granberg, Bolivya'nın başkenti La Paz'dan görülebilen 6 bin 402 metre yükseklikteki Illimani'ye tırmanışının ikinci gününde hayatını kaybetti. Bolivya And Dağları Kurtarma Ekibi'yle çalışan dağ rehberi Sergio Condori Vallejos, Daniel'ın Bolivya'nın Cordillera Real sıradağlarının parçası olan "zirvede oturur vaziyette" ve "cansız" halde bulunduğunu söyledi. Daniel'ın annesi Jean Granberg oğluyla en son konuşmasında nefes darlığı çektiğini ve hafif baş ağrısı olduğunu kendisine söylediğini anlattı. ABD'li dağcının yüksek irtifaya bağlı akciğer rahatsızlığından öldüğü düşünülüyor.
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Dağcının cesedi zirvede oturur halde bulundu
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