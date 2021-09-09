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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:18

Doğum gününde gözaltına alındı! 18. yaş gününü nezarethanede kutladı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Doğum gününde gözaltına alındı! 18. yaş gününü nezarethanede kutladı!

İstanbul Polisi, diploma, sürücü belgesi, ikamet izni belgesi, nüfus kağıdı, çipli kimlik ve pasaport gibi evrak ve belgelerin sahtelerini hazırlayıp satan baba ve oğlunu gözaltına aldı. 18. yaş gününde gözaltına alınan M.A.S. doğum gününü babasıyla nezarethanede geçirdi.

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte diploma, sahte pasaport, sahte sürücü belgesi, sahte ikamet izni belgesi nüfus kağıdı ve çipli kimlik başta olmak üzere farklı evraklar hazırlayan ve satan baba ve oğlu yakalandı.

Bahçelievler'de baskın düzenlenen adreste baskı makineleri, çok sayıda sahte bandrol, soğuk mühür, noter mührü, sahte evrak ve sahte belge ile üç cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonla ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan R.S. ve 18 yaşındaki oğlu M.A.S. adliyeye sevk edildi. 18. yaş gününde gözaltına alınan M.A.S. doğum gününü babasıyla nezarethanede geçirdi.

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Doğum gününde gözaltına alındı! 18. yaş gününü nezarethanede kutladı!
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