Doğum gününde gözaltına alındı! 18. yaş gününü nezarethanede kutladı!

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte diploma, sahte pasaport, sahte sürücü belgesi, sahte ikamet izni belgesi nüfus kağıdı ve çipli kimlik başta olmak üzere farklı evraklar hazırlayan ve satan baba ve oğlu yakalandı.
Bahçelievler'de baskın düzenlenen adreste baskı makineleri, çok sayıda sahte bandrol, soğuk mühür, noter mührü, sahte evrak ve sahte belge ile üç cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonla ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan R.S. ve 18 yaşındaki oğlu M.A.S. adliyeye sevk edildi. 18. yaş gününde gözaltına alınan M.A.S. doğum gününü babasıyla nezarethanede geçirdi.