Doğum gününde gözaltına alındı! 18. yaş gününü nezarethanede kutladı!

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte diploma, sahte pasaport, sahte sürücü belgesi, sahte ikamet izni belgesi nüfus kağıdı ve çipli kimlik başta olmak üzere farklı evraklar hazırlayan ve satan baba ve oğlu yakalandı.