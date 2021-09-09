Engellileri darp eden sanıklar hakim karşısında! Kendilerini böyle savundular!

Beykoz'da 21 Haziran tarihinde yarı çıplak halde arkadaşıyla birlikte engelliler lokalini basan Oğuzhan Arıcı ve Musa Sezer, dehşet saçarak engellileri darp etti. Olayın ardından Oğuzhan Arıcı hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından üçer kez 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle, Musa Sezer hakkında da 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ve 'Hakaret ' suçlarından üçer kez 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ALKOLDEN DOLAYI KENDİNİ KAYBETMİŞ

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı getirilirken sanık Musa Sezer, müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, 'Melike benim komşumdur. O gün alkol almıştım ve alkol aldığım yerden eve gitmek için yola çıktım. Büfede Hasan'ı gördüm. Biraz konuştuk. Ardından yanındaki bastonu gördüm ve bana vuracağını düşündüm. Bu yüzden bastonu alarak ona vurmaya başladım' şeklinde konuştu.

'VİDEOYU İZLEYİNCE ÇOK UTANDIM'

Savunmasının devamında sanık Arıcı, çok sarhoş olduğunu belirterek 'Volkan'ın tekerlekli sandalyesinin ayağıma değdiğinde bana saldıracağını düşündüm. Bu nedenle 2-3 tokat attım. Sonrasında videoyu izleyince kendimden çok utandım. Alkollü olduğum için ağzımdan küfürler çıkmış olabilir. Benim annem de engellidir. Olaydan ötürü çok özür diliyorum' dedi.

'BENİM ANNEM %58 ENGELLİDİR'

Sanık Musa Sezer ise duruşmadaki savunmasında annesinin %58 engelli olduğunu söyleyerek mağdurları mahalleden tanıdığını, olay günü annesinin maaşını çekmek istediğini, sonrasında arkadaşlarının alkol aldıklarını ve masalarına oturduğunu, ardından diğer sanık Oğuzhan Arıcı'nın geldiğini anlattı.

BARIŞMAK İÇİN KENDİ YAPTIĞI BASTONLARDAN GÖNDERMİŞ

Bir süre sonra sanık Oğuzhan Arıcı'nın büfeye yöneldiğini söyleyen sanık Sezer, 'Oğuzhan mağdurlardan birinin masasına oturdu. Konuşmaları duysam da alkollü olduğum için algılayamadım. Ben hiçbir şey yapmadım, kimseye fiziksel bir temasım olmadı. Olay bitsin diye tüple masaya vurdum, tüm büfede vardı. Hatta barışalım diye kendi yaptığım bastonlardan mağdurlara gönderdim. Alkollüyken hakaret olarak ağzımdan bir şey çıktıysa hatırlamıyorum' ifadelerini kullandı.

'SANIK EYLEMLERİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'

Sanıkların savunmalarının ardından müşteki avukatı, sanıkların olay günü mağdurlara saldırdıklarının kamera kayıtlarıyla belgeli olduğunu, sanıkların kendi istekleriyle alkol aldıklarını ve bilinçlerini yitirdiklerini, sanıkların ceza hukukuna göre alkollüyken de kasıt derecesindeki eylemlerinden sorumlu olduklarını, sanık Oğuzhan Arıcı'nın eylemlerinin kastan yaralamı aşıp kasten öldürmeye yönelik olduğunu, bu dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini ve sanıkların savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğunu vurguladı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.