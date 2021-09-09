Erzurum’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında adli mercilerce kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan ve halen terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.