Eş katili kepçe operatörünün ifadesi dehşete düşürdü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, geçen mayısta, 2 kızının annesi eşi Aslıhan Öztürk
'ü (36) boğarak öldüren kepçe operatörü Mesut Öztürk hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık kocanın ifadesi ise okuyanları dehşete düşürdü. Sanık Öztürk "Bir insanın ölüm aşamasında idrarını kaçıracağını bildiğim için, nevresime ve yatağa bulaşmasın diye halıya indirdim. Cesedi asansörle indirip, eşimin aracının bagajına koydum. Cesedi ormanlık alanda bir ağaç dibine bıraktım. Çantasını ve cüzdanını çöpe attım. Sabah eve gidip, 1 saat uyudum. Çocuklarımı da uyandırıp, babam Abdullah Öztürk
'e bırakıp, eşimin yürüyüşe gittiğini söyledim. Daha sonra kepçe ile eşimi bıraktığım yere gidip çukur açıp eşimi içine koydum. Çukuru kapatıp, eşimin otomobilini alarak kayıp müracaatında bulundum" dedi.