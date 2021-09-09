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Giriş Tarihi: 10.9.2021 06:21

Esenler’de korkunç kaza, 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenler’de korkunç kaza, 3 yaralı

Esenler’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı öğrenerek olay yerine koşan aile fertleri kısa süreli sinir krizi geçirdi.

Kaza, 04.30 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Batışehir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen acur idaresindeki 35 VRN 84 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Sergen Acur ile arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler yaralandı.



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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine koştu. Çocuklarının durumunu öğrenmeye çalışan aile fertleri kısa süreli sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine aile sakinleşti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Esenler’de korkunç kaza, 3 yaralı
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