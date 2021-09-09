Esenler’de korkunç kaza, 3 yaralı

Kaza, 04.30 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Batışehir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen acur idaresindeki 35 VRN 84 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Sergen Acur ile arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler
yaralandı.
ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine koştu. Çocuklarının durumunu öğrenmeye çalışan aile fertleri kısa süreli sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine aile sakinleşti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.