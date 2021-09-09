Eşini dört yerinden vuran saldırgan koca adliyeye sevk edildi

SALDIRGAN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.'yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülay C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.