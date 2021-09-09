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Giriş Tarihi: 9.9.2021 19:40 Son Güncelleme: 9.9.2021 19:41

Eşini dört yerinden vuran saldırgan koca adliyeye sevk edildi

İHA
Eşini dört yerinden vuran saldırgan koca adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 4 yerinden vurarak ağır yaralayan cani koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay C. (41) isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Yunus C. (52) ile karşılaştı.

YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHLA KADINI 4 YERİNDEN VURDU

Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Yunus C., eşini sokak ortasında darbetmeye başladı. Saldırgan şahıs daha sonra yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGAN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.'yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülay C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eşini dört yerinden vuran saldırgan koca adliyeye sevk edildi
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