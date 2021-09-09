Evi böyle taradılar! Eski sevgili cinayeti:1 ölü 3 yaralı

Olay 3 Eylül'de Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (24), kardeşi Y.B. (17) ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Can Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir (36) ve İbrahim Demir'in (40) evinin önüne motosiklet ile geldiler.

Y.B. otomatik ağabeyi Ali B., Demir ailesinin evine ateş açtı. Adeta evi tarayan saldırganlar İsmail Demir, Hüseyin Demir, İbrahim Can Demir ile misafir olan Ayşe Güp'ü (51) yaraladılar Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Demir kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayın yaralılardan Hüseyin Demir'in, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.'nin ağabeyi Ahmet B.'nin (26) nikahsız yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda mahallede dedikodu çıkarması nedeniyle gerçekleştiğini tespit etti.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, Y.B.'yi yakaladı. Y.B.'nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan' diye bağırıp, küfretti sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi. Y.B., tutuklanırken, diğer şüpheliler aranıyor.