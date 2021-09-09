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Giriş Tarihi: 9.9.2021 21:04

Gardiyan uyuşturucudan tutuklandı

İBRAHİM GÜNEŞ

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaza Kurumu'nda uyuşturucu madde sattığı iddia edilen infaz koruma memuru tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan T.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın uzerinde 6,24 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. isimli şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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Gardiyan uyuşturucudan tutuklandı
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