Gardiyan uyuşturucudan tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan T.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın uzerinde 6,24 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. isimli şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.