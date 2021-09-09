Gülbahar’ın ikinci baharı

Gülbahar
Baykal geçen yıl Marmara Üniversitesi
Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisiyken mide ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gitti. Baykal, kan testleri sonucunda yüzde 99 lösemi olduğunu öğrendi. Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner
tarafından ilik nakliyle birlikte 3.5 aylık bir tedavi sürecine tabi tutulan Baykal, geçen sene bitiremediği okulunu da bu yıl uzaktan eğitimle tamamladı. Baykal, şu anda hayali olan mesleğine bir devlet okulunda ücretli öğretmen olarak başladı. SABAH'a duygularını anlatan genç öğretmen en çok kemoterapi için saçlarını kestirdiğinde moralinin bozulduğunu ancak doktoru ve kendisinden iki yaş küçük kardeşi Emine'nin büyük desteğiyle hastalıkla mücadelesini sürdürdüğünü anlattı. Kardeşi Emine'nin işini bırakıp ilk günden itibaren yanında kaldığını belirten Gülbahar, "Tek bir odada bir gün 'of' bile demeden yanımdaydı. Ona canımı borçluyum, çünkü bana donör oldu ve bana ilik bağışladı. Tedavim boyunca hiçbir zaman olumsuz şeyler düşünmedim. İnsanı ayakta tutan şey umuttur, umut etmekten asla vazgeçmeyin. Kanser değil siz güçlüsünüz" diye konuştu.
HERKESE UMUT OLDU
Hastalığı yendikten sonra sosyal medyada açtığı kanalında insanlara umut verecek videolar paylaşmaya başlayan Gülbahar, "Kanalımla o kadar çok insanla tanıştım ki hepsinden olumlu dönüşler aldım. Ben de onlarla aynı hastalık sürecini yaşadım ve benim anlatmam çok daha etkili oluyor ve bana güveniyorlar. İnsanlara destek olabildiğim için mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.