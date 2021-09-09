Gülbahar’ın ikinci baharı

HASTA YATAĞINDA ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Hastalığa yakalandığı süreçte okula ara vermek zorunda kaldığını ama pandemi sürecinde uzaktan eğitim sayesinde hasta yatağında sınavlarını vererek mezun olduğunu ifade eden Gülbahar şöyle devam etti: "Öğretmenliğe başladım, bu çok güzel bir his. Beni hayatta tutan şey pozitif yanım oldu. Ben kanser olduğumu öğrendiğimde bile 'Çok şükür, ya tedavisi olmayan bir hastalığa yakalansaydım' dedim. Çok gencim ve yaşayacak çok şeyim var. Öğretmenlik heyecanı da bambaşka, bölümümü her zaman isteyerek ve severek okudum. Hastayken bir gün bile öğretmen olamayacağımı düşünmedim ve bu düşünce beni hayatta tuttu."

"Kemik iliği bağışıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bir kan vermek kadar kolaymış. Bunun reklamının daha çok yapılması ve doğru anlatılması lazım. İnşallah daha fazla insan doğrusunu öğrenir ve ilik bekleyenlere can olur."