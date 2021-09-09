Güzel Sanatlar Fakültesini üzen ölüm

Eşi Ezgi ile birlikte Datca'da tatil yapan Engin Özyörük, mide rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen durumu ağırlaşan Özyörük ambulans ile Marmaris'e sevk edildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Engin Özyörük yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kalp krizinden hayatını kaybetti. Engin Özyörük'ün ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve öğrencileri acı haberle yıkıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan başsağlığı mesajı yayınladı. Engin Özyörük'ün Ankara'da toprağa verileecği öğrenildi. Engin Özyörük kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan Ezgi Özyörük ile hayatını birleştirmişti.