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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:16

Güzel Sanatlar Fakültesini üzen ölüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Güzel Sanatlar Fakültesini üzen ölüm

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Engin Özyörük (40) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engin Hoca’nın ölümü üniversiteyi ve öğrencilerini yasa boğdu.

Eşi Ezgi ile birlikte Datca'da tatil yapan Engin Özyörük, mide rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen durumu ağırlaşan Özyörük ambulans ile Marmaris'e sevk edildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Engin Özyörük yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kalp krizinden hayatını kaybetti. Engin Özyörük'ün ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve öğrencileri acı haberle yıkıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan başsağlığı mesajı yayınladı. Engin Özyörük'ün Ankara'da toprağa verileecği öğrenildi. Engin Özyörük kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan Ezgi Özyörük ile hayatını birleştirmişti.

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Güzel Sanatlar Fakültesini üzen ölüm
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