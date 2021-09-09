Sivas
'ta 5 Eylül günü Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi
üzerinde 3 çocuk annesi Esma O. (31), barışma isteğini reddettiği eski eşi Levent Evrensel
'in (36) cadde ortasında bıçaklı saldırısına uğradı. Esma O. hafif yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Levent Evrensel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esma O. yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
19 yaşındayken görücü usulü ile tanıştık. 4 ay nişanlılık süreci yaşadıktan sonra evlendik. Evliliğim boyunca hep şiddet gördüm ama hep sustum, affettim. Evliliğimiz 12 yıl devam etti üç kızımız oldu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 7 ay önce boşandık. Hep barışmak istiyordu ama hiçbir şekilde görüşmek istemediğimi ifade ettim. İşimden çıktım, evime giderken bir anda karşımda gördüm. Böyle bir şey yapacağını hep söylüyordu. "Öldüreceğim, gözünün nurunu alacağım" diye tehditleri olmuştu.
Vücuduma 10 bıçak darbesi aldım. Yaşadığım için şükrediyorum ve bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Ceza almamak için "Namus
meselesiydi" iddiasında bulunuyor ama bu saldırının nedeni tamamen kendisini artık istememem. Ailemle yaşamaya devam ediyorum, korkuyorum kendimi savunabilmek için spora başlayacağım.
Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Evlilikte ilk şiddet gördükleri zaman ya da şiddete eğilim olduğu zaman hiç düşünmesinler hemen ayrılsınlar çünkü ilki olanın devamı geliyor. Eş seçiminde iyice baksınlar vicdan, merhamet var mı? Kediye, köpeğe, kuşa nasıl davranıyor, anne babasına nasıl davranıyor. Ailesine, eşine, dostuna, hayvana merhameti olmayanın size de merhameti olmayacaktır.