‘Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz’

Sivas'ta eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan ve ölümden dönen 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma O. SABAH'a konuştu. Mağdur kadın, evlenecek kızlar ve tüm kadınlara tavsiyede bulundu: "Eş seçiminde iyice baksınlar vicdan merhamet var mı? Kediye, köpeğe, kuşa nasıl davranıyor, anne babasına nasıl davranıyor... Ailesine, dostuna, hayvana merhameti olmayanın size de merhameti olmayacaktır."