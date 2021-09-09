Helal olsun sana Furkan

İzmir
'de, ağır kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi
(DMD) hastası 22 yaşındaki Furkan Murat Aktaş
, hayali olan Ege Üniversitesi
(EÜ) İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Kocaeli
'de dünyaya gelen Aktaş'a yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 7 yaşında DMD teşhisi konuldu. Yaşamını 2 yıl sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Aktaş okuma azmiyle herkesi şaşırttı. Anne ve babasının desteğiyle ilk, orta ve liseyi bitiren DMD hastası genç, 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında hayalindeki okul olan EÜ İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü kazandı. Fedakâr anne ve baba, oğulları için İzmir'e yerleşti, yaşamını boğazından rahat nefes alması için açılan trakeostomiyle yatağa bağlı sürdüren oğullarıyla birlikte derse girdi.
'OKUMASI İÇİN EVİMİZİ SATTIK'
Aktaş, EÜ Kampüs Alanı'nda düzenlenen mezuniyet törenine tekerlekli sandalyesiyle geldi. Diplomasına kavuşan, cübbe giyerek arkadaşlarıyla kep atan Aktaş'ı mutlu gününde ailesi yine yalnız bırakmadı. Furkan Murat Aktaş, "Allah'a şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim mesleğimi yapmak" dedi. Oğlunu cübbe içinde görünce gözyaşlarına hakim olamayan anne Rabia Aktaş
ve baba Yaşar Aktaş da "O kadar çok mutluyuz ki. Okuması için evimizi sattık" diye konuştu.