Hotmail Giriş Ekranı - 2021 Hotmail Oturum Açma Ve Kaydolma Sign İn (Outlook)

Hotmail giriş yapma ve oturum açma işlemleri her gün milyonlarca kişi tarafından gerçekleştirilirken, bazı üyelerin ise kafasına soru işaretleri takılıyor. Hotmail giriş linki ve oturum açma işlemi nasıl yapılır sorusu da bunları başında geliyor. Hotmail sign in ekranı üzerinden hesabına giriş sağlayıp gelen kutusu penceresine gitmek isteyenler doğru yerdeler. Bir diğer adıyla Outlook olarak anılan Hotmail oturum açma, giriş yapma ve diğer tüm işlemler için kısa yol linklerini sizlere sunduk. Hotmail.com sign in ekranına bağlanmak için detayları inceleyebilirsiniz.

HOTMAİL GİRİŞ (SİGN İN) EKRANI

Hotmail hesaplarına giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar bu konuda başarısız olabiliyor. Özellikle ilk kez hesabına tarayıcı üzerinden girecek olanlar Hotmail sign in giriş yapma ve oturum açma işlemlerinin nasıl yapıldığına dair bilgiler araştırıyor. Hotmail hesabınıza giriş yapmak ve gelen kutusuna giderek mesajlarınızı okumak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

Öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede sağ üst kısımda yer alan ''oturum aç'' seçeneğini seçin.

Bu işlemin ardından önünüze oturum açma ekranı gelecektir.

Mail adresinizi ve güncel parolanızı yazdıktan sonra hesaba giriş sağlayacaksınız.

Giriş yaptıktan sonra ise sol tarafta yer alan sık kullanılanlar penceresinin altından gelen kutusu, gönderilen mesajlar, taslaklar ve diğer tüm seçeneklere ulaşabilirsiniz.

HOTMAİL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

HOTMAİL (OUTLOOK) GELEN KUTUSU GÖRÜNTÜLEME

Hotmail hesabınıza mail adresi ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra doğrudan gelen kutusuna ulaşmak istiyor ve maillerinize göz atmak istiyorsanız bunun için de sizlere kısa yol bir çözüm sunduk. Aşağıda yer alan bağlantıya tıkladıktan sonra sizlerden mail adresiniz ve şifreniz istenecek. Bu bilgileri girdikten sonra ise doğrudan gelen kutu penceresine yönlendirileceksiniz.

HOTMAİL GELEN KUTUSU İÇİN TIKLAYIN

HOTMAİL KAYDOL EKRANI İLE YENİ HESAP OLUŞTURMA

Hotmail için daha önce yapmış olduğunuz bir üyelik olmadıysa ve kaydolmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

HOTMAİL KAYDOL EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öncelikle yukarıda yer alan bağlantıya tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede mail adresini ve uzantısını seçin. Seçmiş olduğunuz mail adresi kullanımdaysa sizlere benzeri mail adresleri önerecektir.

Mail adresinize karar verdikten sonra ''devam edin'' butonuna tıklayın.

Parolanızı seçin.

Adınızı ve Soyadınızı girin.

Diğer tüm bilgileri de doldurduktan sonra mail adresiniz açılmış olacaktır.

HOTMAİL TARİHÇESİ

Hotmail, 1995 yılında Sabeer Bhatia ve Jack Smith tarafından kuruldu. O dönemde tarayıcı üzerinden kullanılabilinen ilk e-posta programı olan Hotmail 4 Temmuz 1996 tarihinde tamamen kullanılabilir hale gelmiştir. Hotmail ismi Jack ve Sabeer yeni servislerine isim bulmaya çalıştıkları sırada HTML harflerini çağrıştırdığı için seçilmiştir. Nitekim servisin orijinal ismi HoTMaiL'dir.

Aralık 1997'de 8,5 milyon kullanıcıya sahip olan Hotmail, 400 milyon Amerikan dolarına Microsoft'a satıldı ve MSN şemsiyesine alındı. İki yıl sonra, Şubat 1999'da Hotmail 30.5 milyon üyeye ve 17 farklı dil desteğine sahipti. 2007'de MSN Hotmail adı altında hizmet veren servis adı Windows Live Hotmail olarak değiştirildi. Windows Live Hotmail Microsoft'un Windows Live Grubu tarafından yaklaşık 3 yıldır Windows Live Mail adı altında geliştiriliyor ve deneme sürümü olarak seçilmiş kişilerce kullanılabiliyordu. Windows Live Hotmail, MSN Hotmail'e göre çok daha güvenli, sade ve kullanışlıdır. Son güncellemeler ile birlikte Windows Live Hotmail 5GB Ücretsiz E-Posta kapasitesi sunuyor, Plus seçeneği ise 10GB.