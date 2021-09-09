İki kez aynı acı! Cefakar babanın tek umudu Merve

Yatağan'ın kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Merve Arık, okul üniforması almak için ilçe merkezine gitti. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD ... plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Ağır yaralanan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Merve, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin kazanın ardından gözaltına aldığı kamyonet sürücüsü U.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

OĞLU KAZADA ÖLDÜ, EŞİ BOĞULDU

Hayatta kalma mücadelesi veren minik Merve'nin babası 60 yaşındaki Yusuf Arık, 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu 26 yaşındaki Ömür Arık'ı trafik kazasında kaybetti. Cefakar baba Arık'ın ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.