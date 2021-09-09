‘İlişki sırası’ cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, davanın 9 Temmuz 2021'de görülen karar duruşmasında önce 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan mahkeme heyeti, sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
DARP ETMİŞ
Gerekçeli kararda, Kavuştuk'un cinayeti haksız tahrik altında işlediği kaydedilerek Önder Çelik'in, tartışma sırasında sanığı darp ettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda bunun sabit olduğu belirtildi.
Gerekçede, sanığa TCK'nın 29'ncu maddesinde yer alan 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü gereği üst sınırdan 18 yıl hapis cezası uygulandığı, ayrıca cezanın taktir indirimi uygulanarak 15 yıla indirildiği ifade edildi.Son dakika: ‘İlişki sırası’ cinayetinde karar verildi! Göğsünden bıçaklamıştı